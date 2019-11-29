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16 ayın zirvesinde

Ekonomik Güven Endeksi 16 ayın zirvesinde
Giriş Tarihi: 29.11.2019

, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1.7 artarak 16 ayın en yüksek değeri olan 91.3'ü gördü. Hemen hemen her sektör için ekonomiye duyulan güven artarken, endeksteki bu yükseliş, tüketici, imalat sanayisi ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Ekonomik Güven Endeksi, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1.7 artarak 16 ayın en yüksek değeri olan 91.3'ü gördü. Hemen hemen her sektör için ekonomiye duyulan güven artarken, endeksteki bu yükseliş, tüketici, imalat sanayisi ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. GIDIŞAT Fitch ve R&I gibi kredi derecelendirme kuruluşlarınca olumlu değerlendirilirken, diğer derecelendirme kuruluşlarının da not artırma beklentileri güç kazandı. Piyasalardaki dengelenmenin ardından ekonomi yönetimi tarafından alınan tedbirler, yürütülen politikalar ve jeopolitik gerilimlerin azalması, başta güven endeksleri olmak üzere göstergelerde yukarı yönlü pozitif gelişmeleri beraberinde getirdi. Enflasyonda da Temmuz 2017'deki veriden 26 ay sonra tek hanenin görülmesi, pozitif beklentileri artırdı.

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