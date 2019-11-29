Üst düzey yönetici fazla mesai alamaz!

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, üst düzey yöneticinin fazla mesai ücreti alamayacağına hükmetti. Kurul; üst düzey yöneticinin çalışma gün ve saatlerini kendisi belirlediğine vurgu yaptı

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, üst düzey yöneticinin fazla mesai ücreti alamayacağına hükmetti. Kurul; üst düzey yöneticinin çalışma gün ve saatlerini kendisi belirlediğine vurgu yaptı. Bir akaryakıt istasyonuna işletme müdürü olarak görev yapan kişi, işten ayrılınca 5. İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Haftada 7 gün, hafta içi 8.00-21.00, hafta sonları ise 10.00-19.00 saatleri arası çalıştığını ileri sürerek fazla çalışma alacağının tahsilini talep etti. Mahkeme, davacıyı haklı bulurken, Yargıtay 23. Hukuk Dairesi, kararı bozdu. Mahkemenin ilk kararında direnmesi üzerine, devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi.



"İŞVEREN VEKİLİ"



Üst düzey yöneticiyi "İşveren vekili sıfatını taşıyan, iş yerini sevk ve idare eden, çalışma saatlerini düzenleyen kişi" olarak tanımlayan kurul;



Yöneticiye emir ve talimat veren daha üst düzeyde bir yöneticinin olmaması kriterinin de kararda etkili olduğunu vurguladı. Kurul kararı, "oy birliği ile ve kesin olarak" verildi.