Yılbaşı ikramiyesi 80 milyon lira

Milli Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiye 80 milyon lira olarak belirlendi. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak.

Milli Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiye 80 milyon lira olarak belirlendi. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak. Çekilişte en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak. Tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet de 20 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, bugünden itibaren piyasaya sürülecek.



İKRAMİYE (ADEDİ)..... İKRAMİYE MİKTARI (TL)



1 ................................................. 80.000.000

1 ................................................... 8.000.000

10 ................................................. 1.000.000

30 .................................................... 100.000

100..................................................... 10.000

200....................................................... 5.000

500....................................................... 1.000

10.000..................................................... 400

40.000..................................................... 300

200.000................................................... 200

700.000................................................... 160

2.000.00.................................................... 80

63 Teselli İkramiyesi........................... 80.000



TOPLAM İKRAMİYE ADEDİ:......... 2.950.905



TOPLAM İKRAMİYE TUTARI:... 436.540.000