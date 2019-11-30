2020’den beklentimiz büyük

Çeşme’nin beş yıldızlı otellerinden Boyalık Beach Hotel’in Genel Müdürü Orhan Belge, gelecek sezondan daha umutlu olduklarını belirterek, direkt uçuş ve tanıtım eksiklerinin giderilmesiyle İzmir turizminin şaha kalkacağını söyledi

SEKTÖRÜN SESİ-TOLGA TEKİN

İzmir'in gözde turistik ilçesi Çeşme'nin beş yıldızlı otellerinden Boyalık Beach Hotel Çeşme, sadece yaz sezonunda değil termal tesisleriyle kış sezonunda da vatandaşlara hizmet veriyor. 30 yıl önce faaliyete geçen, 2010 yılında ise Özkardeş Ailesi tarafından satın alınarak 4 yıldızdan 5 yıldıza yükseltilen Boyalık Beach Hotel'in Genel Müdürü Orhan Belge, Yeni Asır'a önemli açıklamalar yaptı. Belge, "Çeşme'de termal olmazsa olmaz. Termal turizm, Çeşme'nin 6 ayını garanti altına alacaktır" dedi. Turizmi, "Türkiye ekonomisinin jeneratörü" olarak niteleyen Belge, "Türkiye ekonomisinde nerede bir eksik varsa turizmden alınan pay oraya konur ve açık kapatılır. Yıllar önce burada iki büyük otel ve pansiyonlar vardı, şimdi büyük otellerin sayısı fazla. Çeşme'ye daha büyük yatırımların geleceğini duyuyoruz, bu bizi daha da mutlu ediyor" dedi.



YATAK SAYISI ARTMALI



İzmir'de turizm ve otelcilik sektörünün en önemli iki sorununun direkt uçuş ve tanıtım olduğunu belirten Belge, kentin tarihi ve kültürel yapısı, inanç turizmi zenginlikleriyle çok cazip olmasına rağmen hak ettiği yerde bulunmadığını vurguladı. Belge, "Yatak kapasitesinde çok eksiğimiz var" dedi.



Oteliniz hakkında kısaca bilgi alabilir miyiz?

Boyalık Beach Otel'i 2010 yılında şu anki sahipleri olan Özkardeş Ailesi oteli satın alarak 4 yıldızdan 5 yıldıza geçirdiler. Otelimiz 253 odalı ve 566 yatak kapasiteli. Mavi bayraklı, yeşil yıldızlı, yeşil anahtarlı bir otel. Aynı zamanda denize sıfır ve 120 metrelik bir plajımız var. En önemlisi SPA'mız var. Bizim denize sıfır olmamız bir avantaj. Olaya sadece deniz, kum, güneş olarak bakmıyoruz. Kışın da otelimize ilgi var.



TERMAL 6 AYI GARANTİLER



2020 yılından beklentileriniz nelerdir? Yeni projeleriniz var mı?

Golf sahası ve termal tesisler Çeşme için gerekli projeler. Bizim golf sahası yapmak için çok uygun yerlerimiz var. Çeşme'de termal olmazsa olmaz. Termal turizm Çeşme'nin 6 ayını garanti altına alacaktır. Devletin tüm projelerini destekliyoruz. Çeşme'de Özkardeş ailesine ait Ilıca Otel'in yanı sıra Villa Saray ve Calinda Inn Otel olmak üzere üç tane tesisimiz zaten faaliyette. Bunların dışında bir tane de butik otel projemiz var. Ruhsatı alındı. Yılbaşından sonra Çeşme ve Ilıca mevkiine bu butik otel yenilik getirecektir.



Ülkede istikrar arttıkça yatırım ve projeler de artıyor öyle değil mi?

Tüm bu proje ve yatırımlar ülkemizde sağlanan istikrar ortamıyla doğrudan ilgili. Artık önümüzü görüyoruz dediğimiz günlere doğru gidiyoruz. Geçen yıl bunun sinyallerini aldık. Şu anda çok şükür Türkiye'de iyi bir gidişat var. İstikrar oldukça da bu yatırımlar sürecektir. Türklerin hizmet kalitesi dünyanın hiçbir yerinde yok. Bu istikrar sayesinde Türkiye ve İzmir'deki turizmin yeniden hak ettiği yere geleceğine inanıyorum.



SADECE DENİZ GÜNEŞ DEĞİL



Çeşme'nin son yıllardaki yükselişini neye bağlıyorsunuz?

İlçemizde yatırım yapılacak çok güzel yerler var. 15 gün tatile gelen bir aile burayı gezmekle bitiremez. Tatil demek sadece deniz, kum ve güneş olmamalı. Bizim burada istediğimiz 12 ay yaşayan bir Çeşme ama bunlar adım adım olacak şeyler. İlk etapta en az 6 ay dolu dolu geçerse iyi olur. Bu sene 6 aya yaklaştık.



DİREKT UÇUŞLAR KENTİ UÇURUR



Sektörün en önemli sorunu nedir ve çözüm öneriniz var mı?

En önemli sorun ulaşım yani direkt uçuş. Yurt dışından direkt uçuşlar çok önemli. Londra'ya giderken İstanbul'a gitmek zorunda kalmamalıyız. Bırakın Londra'yı Selanik'e bile giderken İstanbul'a uğruyoruz, gelirken de aynı. Selanik ile İzmir arası 1 saat ama ben 5 saat önce yola çıkmak zorundayım. Dubai'ye gitmek için önce İstanbul'a gidiyoruz, bu büyük zaman kaybı. Direkt uçuş olursa İzmir'de turizm şaha kalkar. İzmir direkt uçuşlarla kabuğunu kırar.



YER AYIRTIRKEN İYİ ARAŞTIRIN



Tatilcilere önerileriniz nelerdir?

Öncelikle rezervasyon yaparken çok iyi araştırma yapılması lazım. Artık internet ortamında acentelerin ve otelin kendi sayfasına girebiliyoruz, yorumlara bakıyoruz. Gördükleri fotoğrafla rezervasyon yaptıkları oteli karşılaştırsınlar. Bir hafta 10 günlük tatillerinin zehir olmaması için bunlara dikkat etsinler



İZMİR HAK ETTİĞİ YERDE DEĞİL



İzmir'deki 5 yıldızlı otel sayısını yeterli buluyor musunuz?

Tabii ki çok az. Antalya'da İzmir'in 5 katı 5 yıldızlı otel var. Ama Antalya'da olmayan İzmir'de var. Kültürel ve inanç turizmi var. Antalya'da yazın sokağa çıkamazsınız. Bizim buradaki rüzgar ve hava hiçbir yerde yok. Ancak İzmir bugün hak ettiği yerde değil. 12 ay turizm için hem iç hem de dış pazara yönelmeliyiz.