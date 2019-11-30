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kurlarında oynaklıklar azaldı

Döviz kurlarında oynaklıklar azaldı
Giriş Tarihi: 30.11.2019

'nda, "Enflasyondaki düşüş ve beklentilerdeki iyileşme ön plana çıkarken, kuru oynaklıkları azaldı, oranları belirgin geriledi." ifadelerine yer verildi.

Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu'nda, "Enflasyondaki düşüş ve beklentilerdeki iyileşme ön plana çıkarken, döviz kuru oynaklıkları azaldı, faiz oranları belirgin geriledi." ifadelerine yer verildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Finansal İstikrar Raporu'nun önsözünde yaptığı değerlendirmede, yurt içinde enflasyon oranındaki düşüş ve enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin ön plana çıktığını ifade etti. Uysal, döviz kuru oynaklıkları azalırken, faiz oranlarının belirgin olarak gerilediğini kaydetti.

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