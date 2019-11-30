  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > "Gıda Komitesi" toplantısında gıda enflasyonu ile mücadele ele alındı

"" toplantısında gıda enflasyonu ile mücadele ele alındı

Gıda Komitesi toplantısında gıda enflasyonu ile mücadele ele alındı

30.11.2019, 14:14

Hazine ve Maliye Bakanı , Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bugün "" toplantısına katıldı. Toplantı sonrası Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, "Sera üretimine güçlü katkı sağlayacak SERA A.Ş.’nin çalışmaları, sulama altyapı projeleri ve başta olmak üzere gıda enflasyonu ile mücadeledeki yapısal adımlarımızı ele aldık." dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:

"Gıda Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Sera üretimine güçlü katkı sağlayacak SERA A.Ş.'nin çalışmaları, sulama altyapı projeleri ve Girdi Finansman Sistemi başta olmak üzere gıda enflasyonu ile mücadeledeki yapısal adımlarımızı ele aldık."

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

"Gıda Komitesi" toplantısında gıda enflasyonu ile mücadele ele alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN