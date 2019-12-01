70 milyon liralık büyük ikramiyede son bir ay

Milli Piyango'nun 80 milyon lira büyük ikramiyeli yılbaşı özel çekilişi için biletler önceki gün satışa sunulurken, geçen yıla ait 70 milyon liralık büyük ikramiye bir ay daha alınmazsa zaman aşımına uğrayacak.

Milli Piyango'nun 80 milyon lira büyük ikramiyeli yılbaşı özel çekilişi için biletler önceki gün satışa sunulurken, geçen yıla ait 70 milyon liralık büyük ikramiye bir ay daha alınmazsa zaman aşımına uğrayacak. 70 milyon liralık büyük ikramiye "7615536" numaralı tam bilete isabet emiş, biletin sevk merkezi İstanbul-Kadıköy olarak açıklanmıştı. Aradan geçen 11 aya rağmen büyük ikramiye talihlisi henüz idareye başvuruda bulunmadı ve ikramiye ödemesi yapılmadı. 70 milyon liralık bileti elinde bulunduran talihli, 31 Aralık mesai bitimine kadar ortaya çıkmazsa ikramiye bedeli Hazine'ye devredilecek.