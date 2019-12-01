Akgermanlar konkordato ilan etti

İzmir ve Ege'nin en büyük sanayi kuruluşlarından Çimentaş'ı kurup 2001'de İtalyanlara satan Akgerman Ailesi'nden şok bir adım geldi. Duayen işadamı Öner Akgerman ile iki oğlu Bülent-Levent Akgerman'ın kendileri ve 4 şirketlerinin konkordato talebi 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İzmir ve Ege'nin en büyük sanayi kuruluşlarından Çimentaş'ı kurup 2001'de İtalyanlara satan Akgerman Ailesi'nden şok bir adım geldi. Duayen işadamı Öner Akgerman ile iki oğlu Bülent-Levent Akgerman'ın kendileri ve 4 şirketlerinin konkordato talebi 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından kabul edildi. Konkordato ilan eden şirketler Çimstone'un olmaması dikkat çekti. Karar İzmir iş dünyasında büyük yankı uyandırdı. Öner, Bülent ve Levent Akgerman TÜSİAD ve ESİAD gibi birçok önemli kuruluşta üst düzey görevler üstlendi.



3 AY SONRA YENİ DURUŞMA



2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 26 Kasım'da Öner Akgerman ve iki oğlu Bülent ve Levent Akgerman ile onlara ait AKG Gazbeton İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, AKG Yalıtım ve İnşaat Malzemeleri Sanayi, Ertuğ Balık Üretim Tesisi ve Tarım İşletmeleri ayrıca More Su Ürünleri Ticaret A.Ş'nin konkordato talebini yerinde buldu. Mahkeme, başvuru sahiplerinin borçlarını ödemede zorlandığını ve üç ay mühlet verilmesini kabul etti. Bu arada üç ay sonra yapılacak duruşmada rapora göre, süre uzatılacak ya da istek reddedilecek. Bu arada 4 şirket ve 3 işadamından alacakları bulunanların kararın ilanından itibaren 7 gün içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebileceği ve mahkemeden talebin reddini talep edebileceği belirtildi.

ERHAN GÜLENÇ