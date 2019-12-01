Maliyetler düşecek, vadeler uzayacak

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirve kapsamında düzenlenen öğle yemeğinde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020 yılından itibaren maliyetlerin düşeceği ve vadelerin daha da uzayacağı bir döneme girileceğini söyledi

Sabah Gazetesi ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi kamu ve özel sektörün dev buluşmasına sahne oldu. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirve kapsamında düzenlenen öğle yemeğinde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020 yılından itibaren maliyetlerin düşeceği ve vadelerin daha da uzayacağı bir döneme girileceğini söyledi. Albayrak, bunun ön sinyallerinin gelmeye başladığını vurguladı. Son 1 yılda Türkiye ekonomisine yönelik yapılan üç finansal saldırının alınan önlemlerle bertaraf edildiğini söyleyen Albayrak, şunları vurguladı:

"Hatırlayın, 1 yıl önce enflasyon yüzde 25-26'lardaydı. Bugün yüzde 10-11-12'lere düştü. Faiz yüzde 40'lardan buralara geldi. Kur yükseldiğinde 'Dolar 10 lira olacak, 15 lira olacak' diyorlardı. Artmadı. Türkiye bu patikaya sağlam bir şekilde geldi. Nasıl geldi diyorlar? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde geldi. Bu sistem sayesinde hızlı ve güçlü refleks gösterildi. Geçmişte hatırlayın, bir karar alacaksınız. Ne kadar uzun sürerdi? 3 ay-6 ay... Daha eskilerde daha da uzundu."



DAHA GÜÇLÜ BİR YIL



Bakan Albayrak, "Bu yılın son çeyreğinden itibaren yüzde 5 büyüme patikasına girilecek. Daha güçlü bir 2020 yılını yaşayacağız. Büyürken de cari açık vermeyeceğiz" mesajı verdi. Bakan Albayrak, "Birkaç ay öncesine kadar Türkiye ekonomisinin daralacağını söyleyen kuruluşlar şimdi yılsonunda büyüme beklediklerini belirtiyorlar. Yıl biterken tahmin değiştiriyorlar. Ülkemiz sahip olduğu mevcut likiditeyle yüzde 5 büyümeyi sağlayacak altyapıya sahiptir. Yeter ki, biz bunu doğru kullanalım" ifadelerini kullandı.



GIDA KOMİTESİ TOPLANDI



Gıda Komitesi toplantısı gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak toplantıyla ilgili olarak, "Sera üretimine güçlü katkı sağlayacak SERA A.Ş.'nin çalışmaları, sulama altyapı projeleri ve Girdi Finansman Sistemi başta olmak üzere gıda enflasyonu ile mücadeledeki yapısal adımlarımızı ele aldık." açıklamasında bulundu.