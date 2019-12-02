Akgerman’dan manidar paylaşım

İZMİR'İN tanınmış sanayici ailelerinden Akgerman Ailesi'nde baba Öner Akgerman, oğulları Bülent ve Levent Akgerman ile 4 şirketlerinin konkordato ilan etmesi iş dünyasında konuşuluyor.

İZMİR'İN tanınmış sanayici ailelerinden Akgerman Ailesi'nde baba Öner Akgerman, oğulları Bülent ve Levent Akgerman ile 4 şirketlerinin konkordato ilan etmesi iş dünyasında konuşuluyor. İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 26 Şubat 2020'deki duruşmaya kadar borçlarını ödeme konusunda 3 ay mühlet verdiği işadamlarından Bülent Akgerman'ın sosyal medyada yaptığı ilginç paylaşım dikkat çekti. ESİAD, EGİAD, EGİ-FED Danışma Kurulu ve AIESEC Danışmanlar Yüksek Kurulu Başkanlığı yapan Bülent Akgerman'ın bir hafta önce, yani konkordato kararı öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yuva kurarsın, boşanmanı beklerler. İş kurarsın, batacağın zamana iddiaya girerler. Birisiyle ortak olursun, 'Kesin ayrılırlar' derler. Başarırsın 'Acemi şansı', kazanırsın 'Babadan kalmıştır', yükselirsin 'Torpili vardır' derler. En sonunda düşersin, 'Ee biz demiştik' derler" ifadelerini kullandığı görüldü.