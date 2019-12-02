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Bakan Albayrak'tan flaş 'büyüme' açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş 'büyüme' açıklaması

02.12.2019, 11:49 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019,11:57

, "Çeyreklik bazda büyümelerin ardından 3. çeyrekte ekonomimiz, yıllık bazda da büyümeye geçti." dedi.

Büyüme rakamları hakkında açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Çeyreklik bazda büyümelerin ardından 3. çeyrekte ekonomimiz, yıllık bazda da büyümeye geçti." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları;

"Çeyreklik bazda büyümelerin ardından 3. çeyrekte ekonomimiz, yıllık bazda da büyümeye geçti. Dengelenme dönemi başarısı ile maliyetlerde sağlanan düşüş, artan güven endeksleri ve değişim sürecinin etkileri ile sanayide gelen yıllık bazda büyümeyi önemli görüyoruz. 4. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, büyüme ivmemizin artmaya devam ettiğini gösteriyor. %5'lik büyüme hedefimiz için sanayi katma değerini artırmaya, özellikle yatırımlar tarafındaki toparlanmayı hızlandırmaya, üretim ve istihdam odaklı sektörleri güçlendirmeye odaklanacağız."

3. çeyrek büyüme rakamları açıklandı! Türkiye ekonomisi büyüdü

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