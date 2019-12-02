Kamuya 60 bin personel alınacak

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programında gelecek yıl kamuya alınacak personel sayısına da yer verildi. Buna göre kamu, 2020'de çeşitli kadrolara 60 bin kişi alacak.

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programında gelecek yıl kamuya alınacak personel sayısına da yer verildi. Buna göre kamu, 2020'de çeşitli kadrolara 60 bin kişi alacak. Ancak yıl içinde yeni ihtiyaç duyulursa bu sayı artacak. Kurumlar arasında en yüksek alımı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yapacak. Bakanlık, temizlik görevlisinden çocuk bakıcısına, hasta, yaşlı ve engelli bakım hizmetinden güvenlik görevlisine, bakım onarım hizmetine kadar birçok alanda sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere belirsiz süreli 1.000 sürekli işçi alacak.

KURUMLAR VE RAKAMLAR

Yıl sonuna kadar kurumlar ve alacakları personel sayısı şöyle: Dışişleri Bakanlığı: İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Farsça, Çince, İspanyolca, Portekizce, Rusça ve Yunanca dilleri için mütercim unvanlı toplam 30 personel, Diyanet İşleri Başkanlığı: 60 öğretmen, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu: 120 bilişim uzman yardımcısı, Türkiye Taşkömürü Kurumu: 45 sözleşmeli statüde mühendis, Nükleer Düzenleme Kurumu: 40 nükleer düzenleme uzman yardımcısı, Sahil Güvenlik Komutanlığı: 14 devlet memuru, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu: Bankalar yeminli murakıp yardımcısı kadrosu için 50, bankacılık uzman yardımcısı kadrosu için 75 kişi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü: 25 maden ve petrol uzman yardımcısı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 1.000 sürekli işçi, Tarım ve Orman Bakanlığı: 9 sözleşmeli bilişim personeli, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı: 10 kişi.



MİGROS, 5 BİN 500 KİŞİ ARIYOR

MİGROS, önümüzdeki yıl 5 bin 500 kişiyi işe alacağını açıkladı. Migros Ticaret önümüzdeki yıl da yeni mağzalar açacak. Migros Ticaret A.Ş. İK ve Endüstri İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı Olcay Yılmaz Nomak, "Yönetim kadrolarımızın yüzde 98'ini kendi iç kaynaklarımızdan yetiştiriyoruz" dedi.