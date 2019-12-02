Tire’ye Conseco Enerji’den dev güneş enerjisi santrali

Sektörünün lider isimlerinden Conseco Enerji A.Ş, Tire'de önemli bir yatırıma imza attı. Tunç Enerji-İpekçiler Güneş Enerjisi Santrali törenle hizmete girdi.

Sektörünün lider isimlerinden Conseco Enerji A.Ş, Tire'de önemli bir yatırıma imza attı. Tunç Enerji-İpekçiler Güneş Enerjisi Santrali törenle hizmete girdi. Zaide Ertürk'e ait toplam 114 bin metre karelik arsa üzerinde kurulan Tire Tunç Güneş Enerji Santrali'nin yılda iki milyon kWh saat elektrik üretip, yaklaşık 2 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayacağı öğrenildi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Veysi Görgülü, "1.2 milyon dolar yatırım maliyeti bulunan 1 MW kapasiteli Tunç Enerjiİpekçiler Güneş Enerjisi Santrali, şirketimizin Tire'ye önemli bir yatırımıdır" ifadelerini kullandı. ÇEVRECİ ENERJİ

Yenilenebilir ve sınırsız enerji kaynağı güneşi karlı bir yatırıma dönüştürdüklerini belirten Görgülü, "Yılda üç bin 500 ağacın kurtarılmasını hedefliyoruz. Türkiye'de yüksek kalite standartlarını karşılayan bir tesis kurduğumuz için mutlu ve gururluyuz" dedi.

NADİR UYSAL