Ucuz gıda için ‘köprü’ modeli

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, üretici ile tüketici arasında köprü vazifesi görecek bir model kurmaya çalıştıklarını belirterek, "Aradaki aracıların sayısını mümkün olduğu kadar azaltarak üreticiden aldığımız ürünü işleyerek veya işleterek marketler vasıtasıyla doğrudan tüketicimize ulaştıracağız" dedi. Tarım Kredi, ürünlerin satıldığı market sayısını artırmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, üretici ile tüketici arasında köprü vazifesi görecek bir model kurmaya çalıştıklarını belirterek, "Aradaki aracıların sayısını mümkün olduğu kadar azaltarak üreticiden aldığımız ürünü işleyerek veya işleterek marketler vasıtasıyla doğrudan tüketicimize ulaştıracağız" dedi. Tarım Kredi, ürünlerin satıldığı market sayısını artırmak için de çalışmalarını sürdürüyor.