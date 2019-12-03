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ABD’li Rum ambargosunu deldi

ABD’li Burger King Rum ambargosunu deldi
Giriş Tarihi: 3.12.2019

Dünyanın en büyük hazır yemek şirketlerinden biri olan Burger King, Rum ambargosunu delerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ilk restoranını açtı. KKTC'de Lefkoşa-Girne anayolu üzerinde ilk restoranını açan Burger King, 1999 yılında açtığı restoranların adını Rumların baskısı nedeniyle 'Burger City'e çevirmişti. KKTC'deki ilgili şirketin, Burger King konusunda yaptığı temaslar sonuç verdi. Kuzey Kıbrıs'taki tüm 'Burger City'lerin, 'Burger King' olarak değiştirilmesine karar verildi.

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