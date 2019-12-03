Asgari ücrette zam pazarlığı başladı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret pazarlığı başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Öncelik istihdamı korumak ve artırmak olmalı. Ortak noktada buluşulması temel gayemiz" dedi.

17 YILDA 10 KAT ARTIŞ

Hükümetin geçen yıl asgari ücrete yüzde 26 oranında artış sağladığını anımsatan Bakan Selçuk, "İşçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair verdiğimiz sözü de tutmuş olduk. 2002'de 184.3 lira olan net asgari ücreti 2019'da 2 bin 20 lira 90 kuruşa çıkararak nominal olarak 10 kat artırdığımıza dikkatinizi çekmek isterim" dedi.