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Biyolojik veya biyoteknik mücadele desteklemelerinde süre uzatıldı

Biyolojik veya biyoteknik mücadele desteklemelerinde süre uzatıldı

03.12.2019, 10:20

Biyolojik veya biyoteknik mücadele yapan üreticiler için destek başvurularının süresi kayısı, ayva, armut, elma, bağ, açıkta domates, zeytin, turunçgil, nar, şeftali ve nektarin için 9 Aralık'a kadar uzatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, biyolojik veya biyoteknik mücadele yapan üreticiler tarafından desteklerden yararlanma başvuruları kayısı, ayva, armut, elma, bağ, açıkta domates, zeytin, turunçgil, nar, şeftali ve nektarin için 9 Aralık'a kadar yapılabilecek.

Bu süre daha önce 15 Kasım olarak belirlenmişti.

AA

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