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’da yeni rekor sevinci

Borsa İstanbul’da yeni rekor sevinci
Giriş Tarihi: 3.12.2019

Borsa İstanbul, gün sonu kapanış verilerinde 108 bin seviyesini aşarak yeni bir rekora imza attı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,84 artışla 107.799,61 puana çıktı. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 895,93 puan artarak 107.799,61 puana yükselirken, toplam işlem hacmi 4,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. BiST 100 endeksi kapanışta 108 bin direncini de aşarak yeni bir rekora imza attı.

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