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Çeyiz ve konut hesabına 460 milyon liralık destek

Çeyiz ve konut hesabına 460 milyon liralık destek
Giriş Tarihi: 3.12.2019

Ev alacaklara ve evleneceklere destek amacıyla yaşama geçirilen Konut ve Çeyiz Hesabı'ndan ilk ödemeler yeni yıldan önce yapılıyor. Devlet katkısı 25 bin liraya çıkan konut hesabına ilişkin müjdeli haber Hazine ve Maliye Bakanı 'tan geldi.

Bakan Berat Albayrak, konut hesabı kapsamında 3 yıllık tasarruf süresini yakın zamanda dolduran katılımcılara ödemelerin yıl sonuna kadar başlayacağını söyledi. Bakan Albayrak, "Sistemde yaklaşık 7 bin katılımcımız ve 110 milyon liralık birikmiş tasarruf bulunuyor" dedi. Evlenmeye hazırlanan gençlere destek için üç yıl önce yaşama geçirilen çeyiz hesabı da binlerce gencin yüzünü güldürdü. Evlenecek çiftlere destek amacıyla 9 bin liraya çıkarılan çeyiz hesabına katılımcı sayısı da 20 bine ulaştı. Devlet hem konut hem de çeyiz hesabına bu yıl yaklaşık 260 milyon lira destek sağlarken, konut hesabına yapılacak asgari ödeme tutarı 2020 başından yeniden değerleme oranına göre artırılacak.

HAZAL ATEŞ

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