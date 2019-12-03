Ekonomide büyümeye dönüş zamanı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın koordinesinde yürütülen dengelenme süreci, meyvelerini vermeye devam ediyor. Yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0.9 büyüyen Türkiye ekonomisi, 2020 ve 2021 için çok daha iyisini hedefliyor.

Geçtiğimiz yıl yaşanan kur saldırısıyla birlikte yıllık bazda üç çeyrek daralan Türkiye ekonomisi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde yürütülen dengelenme sürecinde atılan adımlarla tekrar büyüme patikasını döndü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0.9 büyüdü. Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 734.3 milyar dolar, kişi başı milli gelir ise 8 bin 954 olarak gerçekleşti. Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) büyüme hedefi 2019 için yüzde 0.5, 2020 ve 2021'de yüzde 5 öngörüldü.



SON ÇEYREKTE ARTAR

Dengelenme sürecinde atılan adımlarla tarihinin en büyük yıllık cari fazlasını veren ve enflasyonu 26 ay aradan sonra tek haneye indiren Türkiye ekonomisinin yeniden büyüme patikasına dönmesinde, kamu bankaları öncülüğünde gerçekleştirilen faiz indirimleri ile tekrar tüketmeye başlayan vatandaşın artan güveni, devletin harcamaları ve turizm sektörünün canlılığı etkili oldu. Kredi faizlerindeki indirim kampanyaları gayrimenkul sektöründe daralmayı azaltırken, sanayi sektöründe de çarkların dönüşünün hızlandığı görüldü. Ekonomistler son çeyrekte büyümenin yüzde 4-5 bandında gerçekleşmesini bekliyor.



"ÜRETİM VE İSTİHDAM ODAKLI SEKTÖRLERİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Dördüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, büyüme ivmemizin artmaya devam ettiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı. Bakan Albayrak, "Yüzde 5'lik büyüme hedefimiz için sanayi katma değerini artırmaya, özellikle yatırımlar tarafındaki toparlanmayı hızlandırmaya, üretim ve istihdam odaklı sektörleri güçlendirmeye odaklanacağız" değerlendirmesinde bulundu.