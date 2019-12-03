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rakamları belli oldu

Enflasyon rakamları belli oldu

03.12.2019, 10:03 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019,10:35

Son dakika haberine göre; İstatistik Kurumu Kasım ayına ilişkin rakamlarını açıkladı. Kasım'da enflasyon yüzde 10.56 olarak gerçekleşti.

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,38, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,56 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,87 artış gerçekleşti.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ %2,69 İLE GİYİM VE AYAKKABI GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında %0,59, haberleşmede %0,39, konutta %0,36 ve ulaştırmada %0,33 artış gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ GÖSTEREN GRUP %0,44 İLE ÇEŞİTLİ MAL VE HİZMETLER OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Kasım ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise %0,15 ile lokanta ve oteller oldu.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ %43,35 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre eğitim %14,35, çeşitli mal ve hizmetler %14,03, sağlık %13,85 ve lokanta ve oteller %13,07 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) AYLIK %0,59 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,59, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,31, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,90 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,13 artış gerçekleşti.

Kasım 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 33 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 296 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 89 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

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