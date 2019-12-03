Kültür ve Turizm Bakanlığından 5 bin 113 çalışana eğitim

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, konaklama ve yeme-içme işletmelerinde çalışan personelin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirerek, hizmet kalitesini artırmak amacıyla eğitim verildi. Turizm sektöründeki 5 bin 113 çalışan, ön büro, yiyecek-içecek servisi, kat hizmeti ve yiyecek üretimi gibi konularda eğitim aldı.