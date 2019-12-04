16 yılda 400 bin engelli işe girdi

Ekonomide son 17 yılda devrim niteliğinde kararlara imza atan hükümet, engelli bireylerin topluma katılımı ve istihdamında da engel tanımadı. Kamuda engelli memur sayısı 10 kat artarak 55 bini geçerken, hibe destekleriyle de yaklaşık 2 bin engelli kendi işinin patronu oldu

Hükümet istihdamda engel tanımadı. Kamuda engelli memur sayısı 10 kat artarak 55 bini geçerken, özel sektörde de teşviklerle birlikte binlerce engelli vatandaşa iş kapısı açıldı. Son 16 yılda işe yerleştirilen engelli vatandaşların sayısı 400 bine ulaştı. Her engelli vatandaşa bir koçu verilirken, 39 ilde 45 birimde iş kulüplerinde iş arama ve motivasyon desteği verilerek, istihdam yaratılıyor. Hibe destekleriyle girişimci engellilere 50 bin liraya kadar geri ödemesiz iş kurma desteği sunuluyor. Yaklaşık 2 bin engelli kendi işinin patronu oldu. Ayrıca bu yıl 2014'e kıyasla engelli istihdamı yüzde 443 artış gösterdi.

YÜZDE 10 ARTTI

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, engellilerin ilgi, yetenek ve becerilerine odaklanarak işe yerleştirilmesini sağlayan istihdam modeline önem verdiklerini belirterek, "Geçmiş yıllarda olduğu gibi engelli vatandaşlarımızın EKPSS sınav maliyetini Bakanlığımızca karşılamaya devam ediyoruz" dedi. Antalya, aydın, Bursa, Denizli, Eskişehir, İzmir, Malatya, Tekirdağ'da engelli iş koçları görev yaparken, 2020'de 81 ilde engelli vatandaşlara özel hizmet verecek. İş koçları, engellilerin işe en kısa sürede yerleşmeleri, iş yaşamındaki sorunların aşılmasına kadar geniş bir alanda hizmet sunarak istihdamlarının sürdürülebilir olması için çalışacak.

50 BİN LİRA HİBE

Bakanlık, 39 ilde 45 birimde iş kulüplerinde özel politika gerektiren gruplara yönelik iş ve meslek danışmanlığı hizmetleriyle iş arama yöntem ve motivasyon desteği veriyor. Kendi iş yerini açmak isteyen engelli vatandaşlara 50 bin liraya kadar geri ödemesiz iş kurma desteği sunuluyor. Toplam bin 915 engelli vatandaş hibe desteğiyle kendi işinin patronu oldu. Toplum yararına programlara katılan engelli vatandaşların sayısı 56 bin 454 olurken, mesleki eğitim kurslarına katılanların sayısı da 30 bine yaklaştı. Girişimcilik eğitimlerine 11 bin, işbaşı eğitim programlarına da 9 bin 314 engelli vatandaş katıldı.

HAZAL ATEŞ