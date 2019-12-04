Aydın’ın salyangozları ‘para basıyor’

Aydın'ın Söke ilçesinde toplanıp tesiste işlenen salyangozlar, yurtdışına ihraç ediliyor. Fransa, Macaristan ve Yunanistan'dan talep gören salyangozdan, Aydın ekonomisine yılda 2 milyon lira gelir sağlanıyor.

Söke ilçesinde yağışlarla ortaya çıkan salyangozlar, vatandaşlara ek gelir kapısı oldu. Doğadan toplanan salyangozlar, Söke'de kurulan bir işletme tarafından kilosu 5-6 liradan satın alınıyor. Günde 4 ton salyangoz tesiste işlendikten sonra yurtdışına gönderiliyor.

DOLMA VE SÜS EŞYASI

Gıda mühendisi Gülizar Sarı, "Salyongozlar yağmurlu ve nemli havalarda ortaya çıkar. Vatandaşlar topladıkları salyangozları bize getiriyor. Biz de tesisimizde işleyip başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Salyangozlar, tesisimizde önce gıdaya sonra da dövize dönüşüyor" dedi. Firma yetkilisi Feray Anık da, "Haşlama yöntemi ile kabuğundan çıkardığımız salyangozları temizleyip yıkadıktan sonra sofraya hazır hale getiriyoruz. Kabukların bir kısmı dolma yapımında kullanılıyor, bir kısmı ile de süs eşyası yapılıyor" diye konuştu.

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