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Güçlü duruşumuz sürecek

Güçlü duruşumuz sürecek
Giriş Tarihi: 4.12.2019

2019’un başından bu yana tüketici enflasyonunda yaşanan 10 puana yakın düşüş, piyasalara moral oldu. , “Dengelenme sürecinde kurda yakalanan istikrar, gıda arzındaki artış, ithalattaki düşüş, enflasyondaki olumlu görünümü sürdürüyor” dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yılbaşından bu yana tüketici enflasyonunda 10 puana yakın düşüş yakaladık. Enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz" dedi. Bakan Albayrak, Twitter hesabından, kasım ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Enflasyonun, Yeni Ekonomi Programı (YEP) projeksiyonuna paralel olarak kasımda bir miktar yükselişle yüzde 10,56 olduğunu kaydeden Bakan Albayrak, "Görünümdeki iyileşme sürüyor" ifadelerini kullandı.

FİYATLARDA ÜFE BASKISI AZALDI
Yılbaşından bu yana tüketici enflasyonunda 10 puana yakın düşüş yakaladıklarını hatırlatan Bakan Albayrak, "Enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz. Dengelenme sürecinde kurda yakalanan istikrar, gıda arzındaki artış, ithalattaki düşüş, enflasyondaki olumlu görünümü sürdürüyor. Ayrıca tüketici fiyatlarında, ÜFE kaynaklı baskı da oldukça azalmıştır. Bu tablo, yılı yüzde 12 hedefinin altında kapatabileceğimizi göstermektedir" değerlendirmesinde bulundu.

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