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’in zam şampiyonu salatalık

İzmir’in zam şampiyonu salatalık
Giriş Tarihi: 4.12.2019

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Kasım ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 28,82'lik artışla salatalık oldu. Salatalığı yüzde 16.84'lük artışla belediye otobüs ücreti, yüzde 15,97 ile yünlü erkek kabanı, yüzde 11,14 ile domates ve yüzde 9,48'lik artışla kadın botu takip etti. Kasım ayında ıspanak fiyatı yüzde 42,88 düşerken, bu ürünü fiyatı yüzde 37,59 düşen karnabahar ile fiyatı yüzde 35,71 düşen portakal izledi.

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