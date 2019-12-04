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Kekiğin başkentine ‘eko ’ desteği

Kekiğin başkentine ‘eko turizm’ desteği
Giriş Tarihi: 4.12.2019

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı kekiği ile ünlü Gözler Mahallesi, lavanta ile de eko turizme ev sahipliği yapacak. İlk etapta mahalleden 15 çiftçiye ait 200 dekar alana, törenle birlerce lavanta fidanı dikildi. Mahalleyi lavanta turizmiyle birlikte ilk iki yıl içinde 30 bin turistin ziyaret etmesi bekleniyor. Dünya kekik ihtiyacının yüzde 65'inin karşılandığı Gözler mahallesini eko turizm merkezine dönüştürecek lavanta bahçeleri projesi, Denizli Ziraat Odası, Pamukkale Belediyesi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve İl Tarım Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçiriliyor. Etkinliğe Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever, Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici ile çok sayıda vatandaş katıldı.

HASAN DURNA

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