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Bakan Pekcan'dan perakendeci esnafa maliyetleri düşürecek müjde

Bakan Pekcan'dan perakendeci esnafa maliyetleri düşürecek müjde

05.12.2019, 12:09

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, zincir mağazalarla rekabet etmekte zorlanan perakendeci esnafın maliyetlerini düşürecek Tedarik ve modelini oluşturduklarını söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kooperatifçilikte birçok sorunun çözümüne katkıda bulunacak Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nı hazırladıklarını söyledi.

ESNAFA MÜJDE

Bakan Ruhsar Pekcan, "Zincir mağazalarla rekabet etmekte zorlanan perakendeci esnafın maliyetlerini düşürecek Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi modelini oluşturduk." dedi.

EYLEM PLANI HAZIR

Pekcan, "Kooperatifçilikte birçok sorunun çözümüne katkıda bulunacak Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nı hazırladık." açıklamasında bulundu.

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