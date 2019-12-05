Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, zincir mağazalarla rekabet etmekte zorlanan perakendeci esnafın maliyetlerini düşürecek Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi modelini oluşturduklarını söyledi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kooperatifçilikte birçok sorunun çözümüne katkıda bulunacak Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nı hazırladıklarını söyledi.
ESNAFA MÜJDE
Bakan Ruhsar Pekcan, "Zincir mağazalarla rekabet etmekte zorlanan perakendeci esnafın maliyetlerini düşürecek Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi modelini oluşturduk." dedi.
EYLEM PLANI HAZIR
Pekcan, "Kooperatifçilikte birçok sorunun çözümüne katkıda bulunacak Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nı hazırladık." açıklamasında bulundu.
Bakan Pekcan'dan perakendeci esnafa maliyetleri düşürecek müjde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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