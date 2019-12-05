Ege’den 20.6 milyar dolar ihracat

Ege İhracatçı Birlikleri’nin 11 aylık ihracatı 20.6 milyar dolara ulaştı, Kasım ayı ihracatı ise 2 milyar doları aştı. Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları ise Kasım’da yüzde 4’lük artış ve 116 milyon dolarla ihracat şampiyonu...

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Kasım ayında 1 milyar 135 milyon 770 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu ayda, Ege Bölgesi'ndeki tüm iller ve serbest bölgelerden yapılan ihracat ise 2 milyar 29 milyon 733 bin dolara ulaştı. EİB'in 2018 yılı Kasım ayındaki ihracatı ise 1 milyar 192 milyon 775 bin dolar olmuştu. Ege Bölgesi'nden 2019 Ocak-Kasım döneminde yapılan ihracat 20 milyar 641 milyon doları bulurken, aynı dönemde EİB'nin ihracatı 12 milyar 186 milyon dolar oldu. EİB'nin son 1 yıllık dönemdeki ihracatı ise 13 milyar 219 milyon dolar olarak gerçekleşti. EİB çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinden 5 tanesi, Kasım ayında ihracatını artırdı.

12 BİRLİK İÇİNDE BİRİNCİ

Kasım'da EİB'nin kayda aldığı ihracatta sanayi ürünleri 573 milyon dolarlık tutarla büyük dilimi temsil ederken, tarım sektörleri 474 milyon dolarlık dövizi ülkemize kazandırdı. Madencilik sektörünün ihracatı ise 88 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Kasım'da yüzde 4'lük artışla 116 milyon dolarlık ihracatla Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 ihracatçı birliği arasında ihracat şampiyonu oldu. EHKİB'in yıllık ihracatı 1 milyar 319 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

YAŞ MEYVEDEN REKOR

EGE Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 107 milyon dolarlık ihracat tutarıyla zirve ortağı olurken, aylık bazda 53 yıllık tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatı 11 aylık süreçte de 800 milyon dolara yükseldi. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 97 milyon dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırırken, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 96 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı.