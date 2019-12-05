Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2 insansız hava aracını (İHA) Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettiklerini bildirdi. İsmail Demir, Bayraktar TB2 İHA/SİHA sayımızın 98'e ulaştığını da ifade etti.
Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2 Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettiklerini ifade etti.
RAKAM YÜKSELİYOR
İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "6 adet Bayraktar TB2'yi, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim ettik. Böylece Bayraktar TB2 İHA/SİHA sayımız 98'e ulaştı" dedi.
GÖRÜNTÜLERE YER VERİLDİ
Demir, paylaşımda Bayraktar TB2'nin katıldığı operasyonlardaki görüntülerine yer verdi.
EGM'ye 6 adet 'Bayraktar TB2' teslim edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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