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EGM'ye 6 adet ' ' teslim edildi

EGM'ye 6 adet 'Bayraktar TB2' teslim edildi

05.12.2019, 17:03

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. , 6 adet insansız hava aracını (İHA) Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettiklerini bildirdi. İsmail Demir, Bayraktar TB2 İHA/SİHA sayımızın 98'e ulaştığını da ifade etti.

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2 Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettiklerini ifade etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 6 adet 'Bayraktar TB2' teslim edildi

RAKAM YÜKSELİYOR

İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "6 adet Bayraktar TB2'yi, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim ettik. Böylece Bayraktar TB2 İHA/SİHA sayımız 98'e ulaştı" dedi.

GÖRÜNTÜLERE YER VERİLDİ

Demir, paylaşımda Bayraktar TB2'nin katıldığı operasyonlardaki görüntülerine yer verdi.

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