Kırsal Kalkınma Destekleme Programı'na 4,1 milyar liralık yatırım

Kırsal Kalkınma Destekleme Programı kapsamında, 2020'de 4,1 milyar liralık yatırım Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklenecek, 16 bin istihdam sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki 2020 yılı bütçe görüşmeleri sırasında, projeler ve gelecek yıla dair hedefler ortaya konuldu.

Bu çerçevede, 2020, bitkisel ürün miktarının arttığı ve meraların optimum kullanıldığı bir yıl olacak. Bitkisel üretim yüzde 5 artırılarak yaklaşık 125 milyon tona ve sertifikalı tohum üretimi de aynı oranda yükseltilerek 1,2 milyon tona çıkartılacak. Tohum sektörünün pazar büyüklüğü de 1,4 milyar dolara yükseltilecek.

Küçükbaş sürü büyütme projesi kapsamında, sürüye katılan hayvan başına 100 lira ek destek verilecek. 2020'de küçükbaş hayvan sayısının 56 milyona ulaştırılması hedefleniyor.

Küçükbaş hayvan ıslahına yönelik proje kapsamında 80 bin damızlık koç/teke üretilecek.

Küçükbaş hayvan sayısındaki artış, büyükbaş hayvanlardaki üremeye bağlı kayıpların azaltılması ve etçi-kombine buzağılara 250 lira ilave destek verilmesiyle kırmızı et üretiminin gelecek yıl 1 milyon 250 bin tona ulaştırılması hedefleniyor.

Beyaz et üretiminin ise aynı yıl 2,4 milyon ton olacağı öngörülürken, 2020'de 220 bin yerli etçi ve yumurtacı damızlık civciv üretimi yapılacak. Bu damızlıklar sayesinde 30 milyon tavuk üretilecek.

TOPRAKSIZ SERADAN 155 MİLYON LİRA KATMA DEĞER HEDEFİ

Kırsal Kalkınma Destekleme Programı kapsamında, toplam 4,1 milyar liralık yatırım desteklenecek ve 16 bin istihdam sağlanacak. Tarıma dayalı sanayi bölgeleri artırılarak, sanayi üretimine katkı verilecek.

Örtü altı üretimde yeni teknolojilerin uygulanması teşvik edilerek, hem gelir hem de istihdam yaratılacak. 30 topraksız serada, yıllık yaklaşık 31 bin ton domates yetiştirilecek, bu ürünler ihraç edilerek 155 milyon lira katma değer elde edilecek.

ÖZEL SEKTÖRE AR-GE DESTEĞİ

Avrupa ve Türkiye'nin ilk tarıma dayalı ihtisas organize su ürünleri yetiştiricilik bölgesi 16 bin 500 ton kapasiteyle kurulacak. Türk somonu üretimi, 9 bin ton dan 30 bin tona çıkarılacak.

Öte yandan Ar-Ge'ye 27 milyon lira uluslararası finansman sağlanacak. Özel sektöre Ar-Ge Destek Programı kapsamında, 21,4 milyon lira destek verilecek.

Elektrikli traktörün 65 beygirlik ikinci prototipi ve kendi yürür ilaçlama makinesinin prototipi üretilecek. Gelecek yıl yaş çay alım miktarı 650 bin ton olacak.

BÜTÇENİN YARIDAN FAZLASI DESTEKLER İÇİN KULLANILACAK

Bakanlığın hedefleri arasında orman varlığına yönelik konular da yer alırken, bu kapsamda söz konusu varlık 22,9 milyon hektara ulaştırılacak.

Ülkede akarsular tarafından denizlere taşınan toprak miktarı 154 milyon tondan, 140 milyon tona düşürülecek.

Söz konusu dönemde 143 bin hektar toplulaştıracak. Böylece tescillenen toplulaştırılmış alan 4,5 milyon hektara çıkartılacak. 854 olan e-Devlet hizmet sayısı, 904'e yükseltilecek.

Bu arada Tarım ve Orman Bakanlığının 2020 için bütçe teklifi 40,3 milyar lira olurken, bütçenin yüzde 54,5'ini oluşturan 21 milyar 968 milyon lira, tarımsal desteklemeler için kullanılacak.

BAKANLIĞIN 2019 ÇALIŞMALARI

Öte yandan, ekim ayı itibarıyla toplam 14,5 milyar liralık destekleme ödemesi yapılırken, yıl sonuna kadar bu rakamın 16,9 milyar lira olması bekleniyor.

Hayvancılık alanında ise söz konusu ay itibarıyla, 4,4 milyar lira destekleme ödemesi yapıldı. Bu dönemde besicilere 1 milyar 962 milyon lira ödendi.

Tarım Kredi kooperatiflerince, 2019'un 9 ayında 4,9 milyar lira tarımsal kredi kullandırıldı. Aynı dönemde 750 bin ton da yaş çay alımı yapıldı.

Üreticinin en önemli sorunu olan mazot kullanımını azaltmak ve çevreci yaklaşımları benimsemek için yüzde 100 yerli ve milli, 45 dakika şarj ile 7 saat aralıksız çalışabilen, çevre dostu ve sessiz elektrikli traktör prototipi geliştirildi.

Toprak Mahsulleri Ofisi, bu yıl 14 üründe hasat dönemi öncesi alım fiyatı açıklayarak bugüne kadar 156 bin üreticiden, toplam 2,4 milyon ton ürün alımı gerçekleştirdi, karşılığında üreticilere 4,8 milyar lira ödendi.

Milli Ağaçlandırma Günü olan 11 Kasım'da 11 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Yaklaşık 13 bin futbol sahası büyüklüğünde 80 bin dekarlık alan ağaçlandırıldı.

AA