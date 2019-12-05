Turizm altyapısına 328 milyon kaynak

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi' kapsamında duyurduğu Afyonkarahisar ve Antalya'daki kamu taşınmazlarına yapılan başvurular için sosyal ve teknik altyapıya katılım amaçlı müzakereleri gerçekleştirildi.

Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan başkanlığındaki müzakerelerde, bu arazileri Hazine'den 49 yıllığına kiralayan firmaların, bölgedeki altyapı yatırımlarına katkı için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ayrıca ödeyecekleri miktarlar belli oldu. Turizm bölgelerinin altyapısında kullanılmak üzere 328 milyon lira kaynak sağlandı.

SORUNLAR GİDERİLİYOR

Alparslan, müzakereler öncesi yaptığı açıklamada, 'Turizmi Teşvik Yasası Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsis Yönetmeliği' gereği, kamu taşınmazlarını turizm yatırımları için yatırımcılara tahsis ettiklerini söyledi. Yatırımcılardan müzakere yoluyla altyapıya katılım katkı bedeli aldıklarını belirten Nadir Alpaslan, bunu 2004'ten beri müzakere yöntemiyle yaptıklarını dile getirdi. Toplanan katkı bedellerinin turizm altyapısına aktarıldığını kaydeden Alpaslan, "Arıtma, çöp toplama tesisleri yapılması, bölgenin altyapı sorunlarının giderilmesi için bu kaynaklar kullanılmaktadır. Bu kaynakları turizmin geliştirilmesi için değerlendiriyoruz" dedi.