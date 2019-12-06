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Bakan : Çok daha iyi bir döneme hızla ilerliyoruz

Bakan Berat Albayrak: Çok daha iyi bir döneme hızla ilerliyoruz

06.12.2019, 17:38 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019,17:49

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "2020 için koyduğumuz yeni ekonomi programındaki hedefi 2019 yılının son çeyreğinde inşallah geçeceğiz. Bu şu demek, 2019 sonu itibarıyla artık yüzde 5'in üzerindeki büyümeyle ekonomide ve istihdamda çok daha iyi bir döneme hızla ilerliyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Erzurum'da iş dünyası ile temaslarına devam ediyor.

"BİR DÖNEMİ ARTIK GERİDE BIRAKIYORUZ"

Bakan Albayrak, "2020 için koyduğumuz yeni ekonomi programındaki hedefi 2019 yılının son çeyreğinde inşallah geçeceğiz. Bu şu demek, 2019 sonu itibarıyla artık yüzde 5'in üzerindeki büyümeyle ekonomide ve istihdamda çok daha iyi bir döneme hızla ilerliyoruz. Türkiye'nin potansiyeline inananların kazandığı bir dönem, 'kriz, battı, bitti' diyenlerin de hüsrana uğradığı bir dönemi artık geride bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Berat Albayrak'a Erzurum'da sevgi seli
Bakan Berat Albayrak: Şimdi artık yeni bir dönem

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