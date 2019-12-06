Merkez Bankası’nın 2020 rotası belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tek haneli rakamlara inmiş enflasyon ve faiz oranlarını kalıcı hale getireceğiz" sözleriyle ortaya koyduğu hedef için son viraja girildi. Merkez Bankası da, 2020 yılına ilişkin para ve kur politikasını açıklarken, fiyat istikrarının sağlanması için eldeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanmaya devam edileceğini vurguladı. Merkez Bankası'nın 8 olan faiz toplantı sayısı da 12 aya çıktı. Merkez Bankası, yılın son faiz toplantısı 12 Aralık'ta gerçekleştirecek. Para Politikası Kurulu Ekim ayında politika faizini 3.25 puan indirerek yüzde 19.75'ten yüzde 16.50'ye çekmişti. Enflasyonda yüzde 5 hedefinin korunduğu anımsatılan raporda Merkez Bankası'nın herhangi bir kur hedefinin bulunmadığı, ancak, döviz kurunun fiyat istikrarını kalıcı olarak etkilemesi, finansal istikrara dair risk oluşturması halinde kayıtsız kalınmayacağı vurgulandı.

DÖVİZE ETKİN TAKİP

"Bu durumlarda sahip olunan araçlarla gerekli tepki verilecek. Merkez Bankası döviz piyasalarının etkin çalışması için döviz kuru gelişmelerini ve buna dair her türlü risk faktörünü yakından takip etmeye devam edecek" denildi.