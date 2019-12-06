Büyük zincir marketler karşısında zorlanan küçük esnaf, Ticaret Bakanlığı'nın oluşturacağı tedarik ve dağıtım kooperatifleri sayesinde uygun fiyata mal alacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Perakendeci esnafımızın maliyetlerini düşürecek bir sistem üzerinde çalıştık ve Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi modelini oluşturduk" dedi. "Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi" modeli ve Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı ile hem milyonlarca esnaf korumaya alınacak hem de kooperatifler ekonomik kalkınma ve istihdama da katkı sağlayacak.
HAZAL ATEŞ
Milyonlarca esnafın maliyeti düşecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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