‘Ucuz ve Sağlıklı Gıda Yasası’ yolda

Gıda fiyatlarında enflasyonun önlenmesi için yasa teklifi hazırlayan AK Parti hem üretici hem de tüketicinin kazanacağı yeni bir model üzerinde çalışıyor.

AK Parti, gıda enflasyonunun önlenmesi için önemli bir yasa teklifi hazırlığına başladı. Teklif kapsamında üretici kooperatifleri baştan sona yenilenecek. Hem üretici hem de tüketicinin kazanacağı yeni bir modele geçilecek. Aracılar aradan çıkacağı ve daha ucuz girdiler ile üretim yapılacağı için gıda fiyatlarında düşmeler olacak. Önümüzdeki haftalarda TBMM Başkanlığı'na sunulacak yasa teklifinde yer alacak düzenlemeler şöyle:

KOOPERATİFLER GÜÇLENİYOR

Seracılık ve kadın kooperatifleri güçlendirilecek. Şu anda uygulanan kooperatifçilik sistemi baştan sona değiştirilecek. Yeni bir anlayış ile bunların birer büyük şirket gibi işlemesi, kar etmesi sağlanacak.

VERGİ AVANTAJI VE ÖNCELİK

Çok sayıda üretici bir araya gelip ilaçtan gübreye, tarım aletlerine kadar olan alımları toplu yapacak. Toplu alımlar nedeniyle firmalar daha düşük fiyat verecek. Böylece girdilerde önemli düşüşler yaşanacak. Aynı zamanda devlet kooperatiflere vergi avantajı sağlayacak. Hallerde öncelik sağlanacak, işçi temininden altyapıya kadar birçok alanda destek verecek.

TÜCCAR BASKISI ORTADAN KALKIYOR

Mevcut kooperatifler akraba kayırma, makam dağıtma gibi suiistimaller nedeniyle ne kar elde edebiliyor ne de büyüyebiliyor. Şirket mantığı ile oluşturulacak kooperatifler, ürünlerin satışı için isterse mağazalar da açabilecek. Model uygulamaya geçtiğinde tüketici daha sağlıklı ve daha ucuz gıdaya ulaşabilecek. Üreteci de ürününü neredeyse yok fiyatına alan tüccar baskısından kurtulacak



ZÜBEYDE YALÇIN