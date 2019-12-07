Bakan Albayrak: Türkiye’yi daha ileriye taşıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, “Yeniden Türkiye’nin potansiyelini daha da ileriye taşıma, harekete geçirme zamanı. ‘Kriz, battı, bitti’ diyenlerin hüsrana uğradığı bir dönemi artık geride bırakıyoruz” dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Erzurum'a gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen "Erzurum İş Dünyası Buluşması" programına katıldı. Ülkenin son dönemlerde birçok saldırıya ve sınamaya maruz kaldığı süreçler ve dönemler geçirdiğini ifade eden Albayrak, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletimizin desteği ve ferasetiyle özellikle son dönemdeki ekonomik saldırılar da dahil olmak üzere tüm bu saldırıları boşa çıkardık. Şimdi artık yeni bir dönem. Yeniden Türkiye'nin, Türkiye ekonomisinin potansiyelini daha da ileriye taşıma, harekete geçirme zamanı. Katma değerli, teknolojiye ve ihracata dayalı bir ekonomik değişim ve dönüşüm sürecini tesis edebilirsek Türkiye'nin potansiyelini bir daha kesintiye uğramayacak şekilde inşallah harekete geçirmiş olacağız."

Bakan Berat Albayrak, "2020 için koyduğumuz yeni ekonomi programındaki hedefi 2019 yılının son çeyreğinde inşallah geçeceğiz. Bu şu demek, 2019 sonu itibarıyla artık yüzde 5'in üzerindeki büyümeyle ekonomide ve istihdamda çok daha iyi bir döneme hızla ilerliyoruz. Türkiye'nin potansiyeline inananların kazandığı bir dönem, 'kriz, battı, bitti' diyenlerin de hüsrana uğradığı bir dönemi artık geride bırakıyoruz." görüşünü dile getirdi.

POZİTİF BÜYÜME

Ülke açısından önemli ve verimli gelişmelerin olduğu son bir haftayı geride bıraktıklarını aktaran Albayrak, şöyle devam etti: "Elhamdülillah, çeyrek bazlı başardığımız pozitif büyümenin yanında artık yıllık bazda da pozitif büyümeye doğru geçtik. 2019 yılı için, bu yılın ilk yarısı için felaket senaryosu çizenler vardı. 'Türkiye şu kadar küçülecek, şu kadar daralacak, bu kadar batacak' diye. Bütün bunları yanıltacak bir performansla inşallah gerek uluslararası kuruluşlar gerekse de diğer birçok kurum ve kuruluşlar, büyüme tahminlerini pozitif yönde revize etmek durumunda kaldılar."



FAİZLER HIZLA DÜŞÜYOR

Albayrak, kaynakları verimli kullanmaya özen gösterdiklerini dile getirerek, yüzde 5 büyümeyi ülke olarak 2020'de yakalayacaklarını vurguladı. Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Enflasyon ve faizler görüyorsunuz düşmeye başladı. İşte tüketici ve üretici fiyatlarında tüm bu fiyatlar üzerindeki baskılar yavaş yavaş inmeye başladı, böylece maliyetleri ciddi bir şekilde rahatlatan bir sürece girdik. İnşallah yılı yüzde 12 enflasyon seviyesinin de altında kapatacağımız bir iklime doğru hızla ilerliyoruz. Tıpkı büyümede olduğu gibi enflasyonda da yeni ekonomi programı kapsamındaki yüzde 5'lik hedefimize de emin adımlarla ilerliyoruz."



BESİCİLERE 500 MİLYON LİRA ÖDEME YAPILACAK

Albayrak, "Geçen hafta besicilerimizin alacaklarının 145 milyon liralık kısmını ödedik. Sayın Bakanımızla konuştuk, yıl sonuna kadar bu konuda da 500 milyon liraya yakın daha ödeme yapacağız inşallah" ifadelerini kullandı.