“Fethiye’nin üretici pazarı model olmalı”

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bahadır Sezgin ve Genel Sekreter Hasan Hüseyin Coşkun ile birlikte Fethiye üretici pazarını gezerek üreticilerle sohbet etti. Bayraktar büyükşehirlere göre ürünlerin yarı fiyatına satıldığını görünce hayretini gizleyemedi. Ankara'da 10 TL'den aldığı lahananın Fethiye'de 4-5 TL'den satıldığını ifade eden Bayraktar, "Bu başarılı modelin tüm ülkeye yayılması gerekir" diye konuştu.

ERDOĞAN CANKUŞ