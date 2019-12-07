  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > “Fethiye’nin üretici pazarı model olmalı”

’nin üretici pazarı model olmalı”

“Fethiye’nin üretici pazarı model olmalı”
Giriş Tarihi: 7.12.2019

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bahadır Sezgin ve Genel Sekreter Hasan Hüseyin Coşkun ile birlikte Fethiye üretici pazarını gezerek üreticilerle sohbet etti. Bayraktar büyükşehirlere göre ürünlerin yarı fiyatına satıldığını görünce hayretini gizleyemedi. Ankara'da 10 TL'den aldığı lahananın Fethiye'de 4-5 TL'den satıldığını ifade eden Bayraktar, "Bu başarılı modelin tüm ülkeye yayılması gerekir" diye konuştu.

ERDOĞAN CANKUŞ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

“Fethiye’nin üretici pazarı model olmalı” haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN