  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Otomobil satışları faiz düşüşüyle vites büyüttü

Otomobil satışları düşüşüyle vites büyüttü

Otomobil satışları faiz düşüşüyle vites büyüttü
Giriş Tarihi: 7.12.2019

Kamu bankalarının öncülüğünde başlatılan indirimleriyle Ekim’de otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 134 artışla 2,3 katına çıktı

Kamu bankalarının öncülüğünde başlatılan faiz indirimleriyle Ekim'de otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 134 artışla 2,3 katına çıktı. Merkez Bankası (TCMB) faiz indirim sürecine girmesinin ardından başta kamu bankaları olmak üzere özel bankalar da faiz indirimine gitti. Kamu bankalarının kampanyasından yararlanacak markalar, binek araçlarında Toyota, Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, ticari araçlarda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, Mercedes, BMC şeklinde sıralanırken, faiz oranları 1 Ekim'den itibaren uygulamaya girdi.

43 BİN 393'E ÇIKTI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Ekim ayında 68 bin 69 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Ekimde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 29,8 artarken, otomobilde bu artış yüzde 51 oldu. Ekim ayında tescil edilen otomobil sayısı 2018'in aynı ayına kıyasla yüzde 134 yükselerek 43 bin 393'e çıktı. EKİMDE satılan otomobillerin yüzde 44'ü Türkiye'de üretilen otomobil markalarından oluştu. Türkiye'de üretilen markaların satışları ekim ayında 19 bin 66 oldu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Otomobil satışları faiz düşüşüyle vites büyüttü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN