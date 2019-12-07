Otomobil satışları faiz düşüşüyle vites büyüttü

Kamu bankalarının öncülüğünde başlatılan faiz indirimleriyle Ekim’de otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 134 artışla 2,3 katına çıktı

Kamu bankalarının öncülüğünde başlatılan faiz indirimleriyle Ekim'de otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 134 artışla 2,3 katına çıktı. Merkez Bankası (TCMB) faiz indirim sürecine girmesinin ardından başta kamu bankaları olmak üzere özel bankalar da faiz indirimine gitti. Kamu bankalarının kampanyasından yararlanacak markalar, binek araçlarında Toyota, Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, ticari araçlarda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, Mercedes, BMC şeklinde sıralanırken, faiz oranları 1 Ekim'den itibaren uygulamaya girdi.



43 BİN 393'E ÇIKTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Ekim ayında 68 bin 69 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Ekimde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 29,8 artarken, otomobilde bu artış yüzde 51 oldu. Ekim ayında tescil edilen otomobil sayısı 2018'in aynı ayına kıyasla yüzde 134 yükselerek 43 bin 393'e çıktı. EKİMDE satılan otomobillerin yüzde 44'ü Türkiye'de üretilen otomobil markalarından oluştu. Türkiye'de üretilen markaların satışları ekim ayında 19 bin 66 oldu.