Sosyal korumada büyük adım

Hükümet, sosyal imkanları daha geniş kesime ulaştırmak, dezavantajlı kesimlere yeni fırsatlar yaratmak, öğrencilere, gençlere fırsat kapısı açmak için 2020'de 12 farklı programla 1.4 milyarlık hibe desteği verecek.

Sosyal içerme kapsamında 325 bini aşkın dezavantajlı öğrenciye finansal destek sağlanacak, insana yaraşır işler tedbiri kapsamında 25 bin kişiye eğitim verilecek. Avrupa Birliği mali yardım programıyla 450 bin kişinin sosyal ve ekonomik hayata katılımı teşvik edilecek. Yaklaşık 50 bin kişiye mesleki yeterlilik sertifikası dağıtılacak, toplam 20 bin kadına istihdamda kalmalarını teşvik için hibe desteği sağlanacak.



ÜÇ KATINA ÇIKACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "sosyal devlet vizyonu" ile yoksulluk, sosyal dışlanma riski altındakilere olanaklar yaratmak, ekonomiye, sosyal hayata katılımlarını sağlamak için tüm imkânlar seferber ediliyor. İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Programı kapsamında Kasım ayı itibariyle 90 milyon liralık destek sözleşmeye bağlanırken, gelecek yıl bu tutar üç katına çıkacak. Son 18 yılda ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık 300 milyar lira tutarında sosyal yardım yapılırken, şartlı eğitim yardımından yıllık ortalama 2 milyon 399 bin çocuk yararlandı.

HAZAL ATEŞ