Borsa İstanbul 20 ayın zirvesini gördü

BORSA İstanbul'da yükseliş bu hafta da devam etti. Haftanın son işlem gününe 349 puanlık yükselişle 109.000 puanın üzerinde başlayan BİST 100 endeksi, günün ilerleyen saatlerinde 109.315 puana çıkarak 25 Nisan 2018 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. Bu seviyeden gelen satışlar sonrasında 109.000 puan civarında dengelenen endeks, haftayı 108.869 puandan kapattı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 puanın aşılması halinde 111.200 seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini ifade etti.

GÖZLER TCMB'DE

Son günlerde 5.75 civarında yatay seyreden dolar/TL, ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin oldukça üzerinde gelmesinin ardından yukarı yönlü tepki verdi. Analistlerin önemli bir seviye olarak gördüğü 5.7680 direncini aşan kur, 5.7790 seviyesine kadar çıktı. Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizi kararı ve ödemeler dengesi ile sanayi üretim endeksi verileri yatırımcıların odağında olacak. Yurt dışında, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararları, Japonya'da büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.