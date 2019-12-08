İşsize çifte destek

İşsizler için hem meslek edinme fırsatı hem de iş başı eğitim mi kanı bulunuyor. Ayrıca bu programlara kayıt olan işsizlere günlük harçlık ve annelere de 400 lira kreş parası ödeniyor

Türkiye'de son dönemde işsizlikle mücadele ve istihdam seferberlikleri büyük bir hızla devam ediyor. Bu konuda kamuözel sektör işbirlikleri de büyük katkı sağlıyor. İŞKUR'un başlattığı programlar sayesinde milyonlarca işsiz hem meslek öğreniyor hem de işe kavuşuyor. Üstelik bu programlara katılanlara günlük para ödenirken, belli şartlarda kadın işsizlere 400 lira kreş parası da veriliyor. Çalışma Bakanlığı verilerine göre; aktif iş gücü hizmetleri kapsamındaki kurs ve programlardan 2020'de en az 227 bin 115 kadının yararlandırılması planlanıyor. İŞKUR'un işbaşı eğitim programlarından Ekim ayı itibarıyla 1.5 milyon kişi yararlanırken, 39 ildeki toplam 45 'İş Kulübü'nün 2020 yılı sonuna kadar 81 ilde yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu yıl itibariyle 68 merkeze ulaşan engellilere yönelik gündüz yaşam merkezleri, 2020'de ülke geneline yayılacak.



İKİ PROGRAM UYGULANIYOR

İŞKUR'un işsizlere yönelik uyguladığı programlardan birisi iş başı eğitim programları. Bu programlara müracaat eden işverenlerin talep ettiği işsizler kurumlara yönlendirilerek iş başında mesleki eğitim almaları sağlanıyor. İşbaşı Eğitim Programı; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde en fazla 3 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde ise en fazla 9 ay olarak uygulanıyor. Programlar günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabiliyor. Bu programdan yararlanma şartları ise şöyle:

● Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

● 15 yaşını tamamlamış olmak,

● İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan akrabası veya eşi olmamak,

● Emekli olmamak,

● Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,

● Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak,

● İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak.



HANGİ GİDERLER KARŞILANIYOR?

Katılımcı zaruri gideri (Günlük 77,70 TL, öğrenciler için 58,27, işsizlik ödeneği alanlar için 38,85 TL)

● İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Primi

● Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri

● Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği program süresince karşılanıyor



NASIL BASVURU YAPILIYOR

81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak programa katılabilirsiniz.



HEM MAAS HEM MESLEK

İŞKUR'UN işsizlere yönelik bir diğer programı ise mesleki eğitim kursları. Bu kurslara katılmak için de, kuruma kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak, yetiştirilecekleri mesleğe uygun özelliklere sahip olmak, işverenin aradığı özel şartları taşımak, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak ve emekli olmamak gerekiyor. Kurslar en fazla 160 fiili gün olarak planlanıyor. Kursiyer zaruri gideri (Günlük 30 TL ila 50 TL arasında değişmektedir.) İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Primi, Genel Sağlık Sigortası prim giderleri kurumca karşılanıyor. Yine iş başı eğitiminde olduğu gibi sanayi sektöründe mesleki kurslara katılacak kadınlara 2-5 yaş çocukları için aylık 400 lira bakım desteği sunuluyor.

FARUK ERDEM