Kanal İstanbul ile ilgili önemli gelişme! Bakanlık takvimi açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kanal İstanbul projesinin takvimini açıkladı. Dev projenin, 2023'e kadar yüzde 60'ının tamamlanması hedefleniyor. Toplam 75 milyar TL'ye mal olması planlanan Kanal İstanbul için 2023'e kadar 45 milyar TL harcanması öngörüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise, "cinayet projesi" olarak nitelediği, "Kanal İstanbul"un yapım takvimini 2019-2023 stratejik planında açıkladı. Buna göre, "İstanbul Boğazı'nın trafik yükünü azaltacak uluslararası bir su yolu oluşturmak" için yapılması planlanan Kanal İstanbul'un, 2023'e kadar yüzde 60'ının tamamlanması hedefleniyor. Toplam 75 milyar TL'ye mal olması planlanan proje için 2023'e kadar 45 milyar TL harcanması öngörüldü. Planda, "İhale sürecinde yapılan itirazlardan kaynaklanan gecikmeler, yatırım maliyetinin çok yüksek olması nedeniyle özel sektör girişimciliğinin yetersiz kalması" projenin riskli yönleri olarak değerlendirildi.

YAPAY SU YOLU

Proje, Karadeniz ile Marmara Denizi arasında yapay bir su yolunun açılmasını öngörüyor. Uzunluğu 40 kilometre; genişliği 150 metre, derinliği ise 25 metre olarak planlanan kanalın hayata geçirilmesi halinde İstanbul Boğazı tanker trafiğine tümüyle kapanacak.

İstanbul'da iki yeni yarımada, yeni bir de ada oluşacak. Kanal İstanbul'un çevresinde kurulacak yeni yerleşim alanı, 453 milyon metrekareyi kapsayacak.

STRATEJİK PLANDA

Kanal İstanbul, ilgili ÇED çalışmaları ile yeniden gündeme gelirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı "Kanal İstanbul"un yapım takvimini 2019-2023 stratejik planında açıkladı. Planda "Denizciliği geliştirmek ve deniz kültürünü yaygınlaştırmak" amacı altında yer verilen projede hedef, "İstanbul Boğazı'nın trafik yükünü azaltacak uluslararası bir suyolu oluşturmak" şeklinde belirlendi. Projenin, 2023 yılına kadar olan bölümünün detaylandırıldığı plana göre, projenin 1. yılı hazırlıkla geçirilecek; 2. yılda yüzde 10'u, 3. yılda yüzde 20'si, 4. yılda yüzde 30'u ve 5. yılda ise yüzde 60'ı tamamlanacak. Daha önceki açıklamalarda Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'te yapımının tamamlanacağı belirtilen Kanal İstanbul'un 2023'te ancak yüzde 60'ının tamamlanması, bakanlığın hedefi olacak.

ÇEVRESİNE MODERN ŞEHİR KURULACAK

Planda, "İhale sürecinde yapılan itirazlardan kaynaklanan gecikmeler, yatırım maliyetinin çok yüksek olması nedeniyle özel sektör girişimciliğinin yetersiz kalması" projenin riskli yönleri olarak değerlendirildi. İzlenecek stratejiler arasında ise, "Doğanın ve çevrenin korunmasına azami özen gösterilecektir. Proje süreci, paydaş kurum/kuruluşlarla güçlü bir işbirliği içerisinde yürütülecektir. Kanal çevresinde kentsel dönüşüm ile birlikte modern şehir oluşumu desteklenecektir" maddelerine yer verildi. Toplam 75 milyar TL'ye mal olması planlanan Kanal İstanbul için 2023'e kadar 45 milyar TL harcanması öngörüldü.