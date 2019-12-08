Ölüdeniz uçuş rekoruna koşuyor

Muğla 2019 yılını gelen turist sayısında tarihi rekorla kapatmaya hazırlanırken, 10 aylık dönemde 3 milyon 240 bin rakamına ulaşıldı. Yabancı turist sayısında bir önceki yıla göre yüzde 17'lik artış yaşanırken, 12 aylık dönem sonunda Muğla tarihinin rekorunun kırılması bekleniyor. Fethiye Babadağ semalarından Ölüdenizin muhteşem manzarasına karşı paraşüt ile single ve tandem atlama yapanların sayısı Ekim sonu itibariyle 165 bine ulaştı. Yıl sonunda atlayış rekorunun kırılması bekleniyor.

MURAT YALÇIN