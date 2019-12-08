Sanayiye model fabrika dopingi

Üretimi artırmak için devrim niteliğinde uygulamaları hayata geçiren hükümet, Yetkinlik ve Dönüşüm Merkezleri olarak bilinen model fabrikalarda, firmalara verilecek eğitimle hem enerji tasarrufu, hem verimlilik hem de üretimde artış sağlamayı hedefliyor. Ankara ve Bursa'da bulunan model fabrikalara önümüzdeki yıl İzmir, Gaziantep, Mersin, Konya ve Kayseri de eklenecek. 2023 yılında ise Türkiye'de model fabrika sayısının 14'e çıkarılması planlanıyor. Model fabrikalardaki verimlilik artırıcı yalın üretim tekniklerinin sanayiye uyarlanması ile yüzde 20'ye kadar enerji tasarrufu sağlanabiliyor.



YÜZDE 500'LÜK ARTIŞ

Yalın üretim ve dijital dönüşümün uygulamalı olarak öğretildiği Yetkinlik ve Dönüşüm Merkezleri, bilinen adıyla model fabrikaların ilki geçtiğimiz yıl Ankara'da açıldı. Fabrika yetkililerinden alınan bilgiye göre şimdiye kadar 100'den fazla firma eğitim olanağından faydalandı. Öğren-dönüş ismi verilen paket programlarla firmanın kendi fabrikasında danışmanlık sağlanıyor. Hizmet alan firmalarda ise yüzde 500'e kadar kapasite artışı gözlemlenebiliyor. Model fabrikada verilen fragman eğitimleri 2 gün sürüyor. Yetkililer, modelin Almanya'da da uygulandığını ve önemli oranda verimlilik artışı kaydedildiğini ifade ediyor.

BETÜL USTA / ANKARA