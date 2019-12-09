2020’de tüm kesimlere destek sürecek

HÜKÜMET, 2020'de de sosyal politikaları güçlü projelerle desteklemeye devam edecek. Ev kadınından öğrenciye, engellilerden yaşlılara tüm kesimin cebine, günlük yaşantısına doğrudan yansıyacak adımlar atılacak.

HÜKÜMET, 2020'de de sosyal politikaları güçlü projelerle desteklemeye devam edecek. Ev kadınından öğrenciye, engellilerden yaşlılara tüm kesimin cebine, günlük yaşantısına doğrudan yansıyacak adımlar atılacak. Gelecek yıl 255 bin genç işbaşı eğitimlerinden, 228 bin kadın aktif işgücü hizmetlerinden yararlanacak, ilk kez kadın kooperatifçiliği için 5 milyon euro kaynaklı proje uygulanacak. Öğrencilere, gençlere fırsat kapısı açmak için 1.4 milyarlık hibe desteği sağlanacak. Toplam 325 bin dezavantajlı öğrenciye doğrudan nakit desteği verilecek, 450 bin kişinin ekonomik yaşama katılımı teşvik edilecek. Bugüne kadar 40'ın üzerinde sosyal yardım programı ile gelir seviyesi düşük 3.5 milyon haneye ulaşılırken, sosyal yardımların tutarı 55 milyar liraya ulaştı.

HAZAL ATEŞ / ANKARA