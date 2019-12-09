Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Altın yatırımcısı altın fiyatlarını araştırıyor. Peki altın haftanın ilk gününe nasıl başladı? İşte 9 Aralık Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın düştü mü? gibi sorular altını güvenli yatırım aracı olarak görenler tarafından tercih ediliyor. Altın fiyatları haftanın ilk gününe nasıl başladı? İşte 9 Aralık Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 271,46 TL
SATIŞ: 271,53 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 434,76 TL
SATIŞ: 444,61 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 866,79 TL
SATIŞ: 889,22 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.739,02 TL
SATIŞ: 1.773,00 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.802,00 TL
SATIŞ: 1.829,00 TL
Altın fiyatları ne kadar? 9 Aralık Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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