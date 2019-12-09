Altın fiyatları ne kadar? 9 Aralık Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Altın yatırımcısı altın fiyatlarını araştırıyor. Peki altın haftanın ilk gününe nasıl başladı? İşte 9 Aralık Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...