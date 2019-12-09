Boron piyasanın ezberlerini bozdu

GELECEĞİN madeni olan Bor'dan üretilen temizlik ürünleri ezberleri bozdu. Savunma sanayi için de büyük önem taşıyan bor madeninden üretilen temizlik ürünleri 2018 yılında 28 bin ton üretildi.

GELECEĞİN madeni olan Bor'dan üretilen temizlik ürünleri ezberleri bozdu. Savunma sanayi için de büyük önem taşıyan bor madeninden üretilen temizlik ürünleri 2018 yılında 28 bin ton üretildi. Boron adıyla piyasaya sürülen temizlik ürünlerinin 24.5 tonu satıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bor Karbür tesisinin 2 yıl içinde bitirileceğini bildirdi. EVRİN GÜVENDİK