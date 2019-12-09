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? Euro ne kadar? 9 Aralık Pazartesi ...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 9 Aralık Pazartesi döviz kuru...

09.12.2019, 09:18

Dolar bugün ne kadar? Euro bugün ne kadar? kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri dolar ve euro yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Peki dolar ve euro bugüne nasıl başladı? Dolar düştü mü? İşte 9 Aralık Pazartesi ...

Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri döviz yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Dolar ve euro almak isteyenler veya elindeki dövizi bozdurmak isteyenler dolar kurundaki dalgalanmaları araştırıyor. İşte 9 Aralık Pazartesi döviz kuru...

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