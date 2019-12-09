Esnafa 2.2 milyar dolarlık kaynak yolda

HÜKÜMET, küçük işletmeler ve esnaf için tüm imkânları seferber ederken Hazine destekli krediler 65 bin esnafın yüzünü güldürdü. Kasım ayı itibariyle Halk Bankası'nca esnafa kullandırılan kredi bakiyesi 40 milyar lirayı geçti.

HÜKÜMET, küçük işletmeler ve esnaf için tüm imkânları seferber ederken Hazine destekli krediler 65 bin esnafın yüzünü güldürdü. Kasım ayı itibariyle Halk Bankası'nca esnafa kullandırılan kredi bakiyesi 40 milyar lirayı geçti. Esnafa kredide sübvansiyon oranı yüzde 20'den yüzde 100'e çıkarılırken, 2020'de de küçük işletmeleri teşviki için girişim-risk sermayesi gibi yenilikçi finansman modelleri desteklenecek. 2020 bütçesinde esnafa destek için 2.2 milyar dolarlık ödenek öngörülürken, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan esnafın daha fazla destekten yararlanmasını sağlayacaklarını söyledi. Pekcan, esnafı, pazara giriş ve markalaşma eğitimleri ile küresel ticaretin güç koşullarına karşı güçlendirecekleri mesajını verdi.

UYGUN KOŞULLU KREDİLER

Gelecek yıl yaklaşık 250 bin esnafın işini büyütme ve geliştirmesi için verilen finansman desteğinin de 15 milyara ulaşması bekleniyor. Esnaf ve Sanatkârlar Destek Sistemi yenilenerek finansal desteklerin çeşitliliği sağlanacak, ekonomik katkısı dikkate alınarak uygun koşullu kredi desteklerine devam edilecek.

HAZAL ATEŞ/ANKARA